19 Ağustos 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu!

İşte 4 temsilcimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un 19 Ağustos Perşembe günü Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Dört temsilcimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar da belli oldu. İşte detaylar...

Temsilcilerimizin, 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçların kanalları belli oldu. Futbolseverler 4 temsilcimizin maçlarını şifresiz olarak takip edebilecek.

UEFA Avrupa Ligi:

20.00 Randers-Galatasaray / Star TV

21.45 Fenerbahçe-HJK Helsinki / TV8

UEFA Konferans Ligi:

20.30 Trabzonspor-Roma / ATV

21.30 Sivasspor-Kopenhag / TRT Spor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Galatasaray Avrupa’da 293. maçına çıkacak Galatasaray Avrupa'da 293. maçına çıkacak
F.Bahçe Avrupa’daki 231. maçına çıkıyor F.Bahçe Avrupa'daki 231. maçına çıkıyor
İşte 4 temsilcimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar! İşte 4 temsilcimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör