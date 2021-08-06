06 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı!

Fırtına Molde hazırlıklarına başladı!
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer 3-3 biten ilk maçın rövanşı için Norveç deplasmanına gidecek. Fırtına bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Molde maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve salonda core ile kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

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