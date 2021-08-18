19 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis'le anlaştı! Sıra Alanyaspor'da...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da son olarak Alanyasporlu Manolis Siopis gündeme gelmişti. Fırtına, Yunan yıldızla her konuda anlaşırken Alanyaspor'la ise son pazarlığa girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis’le anlaştı! Sıra Alanyaspor’da...
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Bordo-mavili ekipte gözler Manolas Siopis transferine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, verilen taktiği çabuk kavraması ve doğru uygulaması sebebiyle 27 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis’le anlaştı! Sıra Alanyaspor’da...

Yönetim de tecrübeli ön liberoyu bordomavili renklere bağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transferden sorumlu yönetici Ertuğrul Doğan'ın Siopis'in menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Başarılı futbolcu için el sıkışıldı. İş Alanyaspor ile devam eden bonservis pazarlıklarına geldi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis’le anlaştı! Sıra Alanyaspor’da...

BAKASETAS İLE BULUŞUYOR
Trabzonsporlu idareciler Alanyaspor ile de bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydetti. Akdeniz ekibi kapıyı 1.5 milyon euro'dan açmıştı. Bu rakam aşağı çekildi. Manolas Siopis de bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis’le anlaştı! Sıra Alanyaspor’da...

Trabzonspor, Alanyaspor ile el sıkıştıktan sonra Siopis resmen Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Geçen sezon Alanyaspor'dan gelen Yunan yıldız Anastasios Bakasetas da Siopis'in transferini dört gözle bekliyor. İkili Alanyaspor'da çok önemli pas bağlantısı kurmuşlardı. Akdeniz ekibine büyük katkı vermişlerdi.

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