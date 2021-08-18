Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis’le anlaştı! Sıra Alanyaspor’da...

Yönetim de tecrübeli ön liberoyu bordomavili renklere bağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transferden sorumlu yönetici Ertuğrul Doğan'ın Siopis'in menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Başarılı futbolcu için el sıkışıldı. İş Alanyaspor ile devam eden bonservis pazarlıklarına geldi.