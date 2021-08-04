Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor ile Molde karşı karşıya gelecek. Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna katan bordo mavili ekip, maçı kazanarak tur atlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP BELLİ!

2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu.

Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak.

Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.

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