Transferin gözde takımı Trabzonspor'da, hedef stoper takviyesi. Bordo mavililerde, gündeme birçok isim geldi. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Menajerler Trabzonspor’a, Suudi Arabistan’daki takımı Al Nassr’la sözleşmesini fesheden Galatasaray’ın eski savunmacısı Maicon’u önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (GS spor haberi)

Trabzonspor bir süredir stoper rotasyonun tecrübesini artırmak için tecrübeli bir isim arıyor… bir süre önce Beşiktaş'ın eski oyuncusu Sidnei, daha sonra Bundesliga'dan düşen Werder Bremen'den Ömer Toprak, son olarak da Fenerbahçe'den Serdar Aziz, bordo-mavililerin gündemine gelmişti

Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, menajerler Trabzonspor'a, Suudi Arabistan'daki takımı Al Nassr'la sözleşmesini fesheden Galatasaray'ın eski stoperi Maicon'u önerdi.



Eğer Abdullah Avcı'dan onay çıkarsa bordo-mavililer 32 yaşındaki Brezilyalı stoperle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Maicon, 2017-18 sezonunda Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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