Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı | CANLI
Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 4. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.
4. HAZIRLIK MAÇI!
Trabzonspor Kasımpaşa maçından önce 3 hazırlık maçı oynadı. Fırtına, bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.
A SPOR NASIL İZLENİR?
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve Youtube üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
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