02 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor Roma ile eşleşti! Molde'yi elemesi halinde...

Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Norveç ekibini mağlup etmesi halinde Roma ile kozlarını paylaşacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimi sonucunda temsilcimiz Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Molde'yi elemesi halinde play-off'ta İtalya Serie A devi Roma ile kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun köklü kulübü Roma, bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA puanı en yüksek takım olarak dikkat çekiyor.

MAÇLAR 19 VE 26 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 19 Ağustos'ta oynanacak. Takımlar rövanş mücadelelerine ise 26 Ağustos tariihinde çıkacak.

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