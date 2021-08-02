UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor Roma ile eşleşti! Molde'yi elemesi halinde...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Norveç ekibini mağlup etmesi halinde Roma ile kozlarını paylaşacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimi sonucunda temsilcimiz Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Molde'yi elemesi halinde play-off'ta İtalya Serie A devi Roma ile kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun köklü kulübü Roma, bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA puanı en yüksek takım olarak dikkat çekiyor.

MAÇLAR 19 VE 26 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 19 Ağustos'ta oynanacak. Takımlar rövanş mücadelelerine ise 26 Ağustos tariihinde çıkacak.

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