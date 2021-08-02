UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu! Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag maçının galibi...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşacak temsilcimiz Sivasspor, Gürcistan ekibini mağlup etmesi halinde Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, 3. ön eleme turunda Dinamo Batum ile karşı karşıya gelecek. Turu geçmesi halinde play-off'a yükselecek temsilcimizin bu turdaki rakibi de belli oldu.

Buna göre Sivasspor Dinamo Batumi'yi elemesi durumunda Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı 19 Ağustos rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

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