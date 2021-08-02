Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk resmi maçı olan Molde ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür takımdan ayrı düz koşu yaptı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Molde FK maçı hazırlıkları devam ediyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 18.00'de yapılan antrenmanda oyuncular ısınma koşusunun ardından pas çalışması, teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür takımdan ayrı düz koşu yaptı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ