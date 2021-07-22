Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! Menajeri...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer sol bek olarak son olarak İsmail Köybaşı'yı kadroya katarken, uzun süredir gündemde olan Umut Meraş için yeniden harekete geçti. İşte son detaylar.. (TS spor haberleri)
Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
1.78 boyundaki futbolcunun menajeri, Trabzonspor yönetimine, "Teklifleriniz geçerliyse masaya oturalım" önerisini sundu. Fotomaç'ın haberine göre yönetim kurulu da Abdullah Avcı ile görüştükten sonra yeni görüşme talebini kabul etti. Bu arada oyuncunun bonservisini elinde bulunduran La Havre kulübü de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.
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