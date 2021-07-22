Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! Menajeri...

1.78 boyundaki futbolcunun menajeri, Trabzonspor yönetimine, "Teklifleriniz geçerliyse masaya oturalım" önerisini sundu. Fotomaç'ın haberine göre yönetim kurulu da Abdullah Avcı ile görüştükten sonra yeni görüşme talebini kabul etti. Bu arada oyuncunun bonservisini elinde bulunduran La Havre kulübü de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.

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