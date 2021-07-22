22 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! Menajeri...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer sol bek olarak son olarak İsmail Köybaşı'yı kadroya katarken, uzun süredir gündemde olan Umut Meraş için yeniden harekete geçti. İşte son detaylar.. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! Menajeri...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! Menajeri...

Daha önce oyuncunun menajeri Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak 25 yaşındaki sol bek önce menajerini değiştirdi ardından da hemen bordo- mavililerle yeniden temasa geçti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı! Menajeri...

1.78 boyundaki futbolcunun menajeri, Trabzonspor yönetimine, "Teklifleriniz geçerliyse masaya oturalım" önerisini sundu. Fotomaç'ın haberine göre yönetim kurulu da Abdullah Avcı ile görüştükten sonra yeni görüşme talebini kabul etti. Bu arada oyuncunun bonservisini elinde bulunduran La Havre kulübü de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.

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