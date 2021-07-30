30 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

UEFA'dan Trabzonspor'a kafile kısıtlaması! Molde deplasmanında...

UEFA'dan kafile kısıtlaması! Molde deplasmanında...
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Rövanşı deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde Fırtına'ya UEFA 55 kişilik kafile sınırlaması koydu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Norveç ekiplerinden Molde oldu. Trabzon'da oynanacak ilk maça taraftarların alınacağı ifade edilirken Norveç'teki maçta ise tam bir muamma yaşanıyor.

KAFİLE SADECE 55 KİŞİ OLACAK

61 Saat'in haberine göre; 12 Ağustos Perşembe günü 19.00 da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi UEFA Trabzonspor kafilesine kısıtlama koydu. Kulübe gönderilen resmi yazıda 55 kişiyle kafile sınırlandırıldı.

Bu hamle sonrası Bordo Mavili yöneticiler ve ekibin büyük bir bölümü kafile dışında kalırken uçak 3'de 1 oranında dolacak.

SIKI DENETİM OLACAK

Norveç hükümeti ve UEFA tarafından getirilen uygulamalar sonucu çok sıkı test uygulaması yapılacak. Giderken, inişte ve çıkışta test yaptıracak olan Bordo Mavili kulübün taraftarlarının maça alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! haberin devamı

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