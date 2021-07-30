UEFA'dan Trabzonspor'a kafile kısıtlaması! Molde deplasmanında...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Rövanşı deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde Fırtına'ya UEFA 55 kişilik kafile sınırlaması koydu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Norveç ekiplerinden Molde oldu. Trabzon'da oynanacak ilk maça taraftarların alınacağı ifade edilirken Norveç'teki maçta ise tam bir muamma yaşanıyor.
KAFİLE SADECE 55 KİŞİ OLACAK
61 Saat'in haberine göre; 12 Ağustos Perşembe günü 19.00 da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi UEFA Trabzonspor kafilesine kısıtlama koydu. Kulübe gönderilen resmi yazıda 55 kişiyle kafile sınırlandırıldı.
Bu hamle sonrası Bordo Mavili yöneticiler ve ekibin büyük bir bölümü kafile dışında kalırken uçak 3'de 1 oranında dolacak.
SIKI DENETİM OLACAK
Norveç hükümeti ve UEFA tarafından getirilen uygulamalar sonucu çok sıkı test uygulaması yapılacak. Giderken, inişte ve çıkışta test yaptıracak olan Bordo Mavili kulübün taraftarlarının maça alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.
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