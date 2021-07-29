29 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Molde oldu!

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Trabzonspor'un, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Fırtına, İsviçre ekibi Servette'yi geçen Molde'yle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 3. ön eleme turundaki ilk maçı 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Bordo-mavililer rövanşta 12 Ağustos'ta Molde deplasmanında çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Trabzonspor 3. ön eleme turundaki ilk maçı 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Bordo-mavililer rövanşta 12 Ağustos'ta Molde deplasmanında çıkacak.

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