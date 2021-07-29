29 Temmuz 2021, Perşembe
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Trabzonspor 3. ön eleme turundaki ilk maçı 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Bordo-mavililer rövanşta 12 Ağustos'ta Molde deplasmanında çıkacak.
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Molde oldu!
Trabzonspor'un, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Fırtına, İsviçre ekibi Servette'yi geçen Molde'yle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 3. ön eleme turundaki ilk maçı 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Bordo-mavililer rövanşta 12 Ağustos'ta Molde deplasmanında çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.
Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.
Trabzonspor 3. ön eleme turundaki ilk maçı 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Bordo-mavililer rövanşta 12 Ağustos'ta Molde deplasmanında çıkacak.
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