Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kalktı! Emre Mor, Willian Jose, Sandro Kulenovic...
Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Abdullah Avcı'nın hazırlık maçları ile eksikleri tespit etmesi ve raporu yönetime sunmasıyla birlikte Trabzonspor atağa geçti. Bordo mavili ekip, Emre Mor, Willian Jose, Sandro Kulenovic gibi isimleri gündemine aldı. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler ve detayları... (Ts haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
ARTEM DOVBYK
Fırtına'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Artem Dovbyk'nin diğer adaylara göre öne çıkmasında yaşı kadar potansiyelinin de rolü büyük. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu izleme komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için "Büyük bir potansiyeli var. Onu makul bir fiyata alabilirsek tıpkı Sörloth, Yusuf Yazıcı gibi parlatıp çok daha yüksek rakamlara satabiliriz" raporu hazırladı.
CHEIKHOU KOUYATE
Cheikhou Kouyate için devreye giren Trabzonspor, Crystal Palace ile temasa geçti. İngiliz ekibi ilk etapta 4,5 milyon euro bonservis talep edince transfer zora girdi. Ancak görüşmeler devam ediyor.
WILLIAN JOSE
Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Real Sociedad 8 milyon euro bonservis beklentisinde. Trabzonspor yıldız futbolcu için beklemeye geçti.
EMRE MOR
Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.
SANDRO KULENOVIC
Fırtına, Dinamo Zagreb'de forma giyen Sandro Kulenovic için görüşmelerde bulunuyor. Hırvat basını da, 21 yaşında ve 1.91 boyundaki dev santrfor için Dinamo Zagreb'in 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediğini yazdı.
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