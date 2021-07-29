Son dakika spor haberi: Trabzonspor Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp her konuda anlaşma sağladığı milli oyuncunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Transfer dönemine damga vuran Trabzonspor, bir bombayı daha patlattı. Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Milli futbolcu bordo mavili kulüp için sağlık kontrolünden geçti.
Dorukhan'la daha önce de görüşen Fırtına, yüksek maaş talebi sebebiyle bu transferde geri adım atmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bizzat rol oynadığı ikinci görüşmede 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Yapılan sağlık kontrolünün ardıdan resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.
DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL CANLI YAYINDA AKTARDI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası