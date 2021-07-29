29 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!

Fırtına bombayı patlattı! F.Bahçe ile de adı geçiyordu...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp her konuda anlaşma sağladığı milli oyuncunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Transfer dönemine damga vuran Trabzonspor, bir bombayı daha patlattı. Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Milli futbolcu bordo mavili kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Dorukhan'la daha önce de görüşen Fırtına, yüksek maaş talebi sebebiyle bu transferde geri adım atmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bizzat rol oynadığı ikinci görüşmede 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Yapılan sağlık kontrolünün ardıdan resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL CANLI YAYINDA AKTARDI

Fırtına bombayı patlattı! F.Bahçe ile de adı geçiyordu...

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