30 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Emre Mor önerildi! Abdullah Avcı onay verdi
Son dakika spor haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Emre Mor önerildi. Milli futbolcui İspanyol ekibi Celta Vigo'dan bonservisini bedavaya alacak. Mor'un bu teklifine ise Abdullah Avcı olumlu yanıt verdi. İşte transfere dair son detaylar... (TS spor haberleri)
A Milli Takımımız'da gösterdiği performansla genç yaşta büyük beklenti yaratan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Fotomaç'ın haberine göre bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat, bir yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Celta Vigo'dan bonservisini bedavaya alacak. Birkaç gün önce dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşan Mor'un, "Para önemli değil. Yeni bir başlangıç için Trabzonspor'a ihtiyacım var" dediği belirtildi. Yönetim, gelen Mor önerisini Abdullah Avcı'ya sordu. Tecrübeli hoca, "Bizi zorlamayacaksa alalım" diyerek yeşil ışık yaktı. Bu transferin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor.
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