Son dakika transfer haberi: Artem Dovbyk için pazarlıklara başladı! Masadaki teklif...

POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK



Artem Dovbyk için Trabzonspor'un ısrar etmesinin altında oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olması yatıyor. Fırtına ciddi yatırım yapacağı 24 yaşındaki golcünün bir sonraki transferinden gelir elde etmeyi de hedefliyor. Karadeniz temsilcisinin yaptığı ön görüşmelerde Dnipro kulübü 6.5 milyon dolar (5.5 milyon euro) istemişti. Ukrayna seferine çıkacak olan yöneticiler bu rakamı aşağı çekmek için uğraşacak. Bu arada oyuncunun da sıçrama yapmak için Fırtına'yı tercih edebileceği konuşuluyor.

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