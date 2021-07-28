28 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Marek Hamsik'e doğumgününde lüks araba hediyesi!

Hamsik'e doğumgününde lüks hediye!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Gelecek sezon şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Trabzonspor, kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirmişti. Fırtına'nın yeni transferlerinden Marek Hamsik 34. yaşını kutlarken, hediye edilen lüks arabasını sosyal medya hesabından paylaştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Marek Hamsik, 34. yaşına girdi. Fırtına'nın Slovak yıldızı, aldığı lüks doğumgünü hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Karadeniz ekibinin dünyaca ünlü yıldızının bu paylaşımına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım:

Fırtına'dan orta saha hamlesi! Transferde sona gelindi haberin devamı

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