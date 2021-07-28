Trabzonspor'da gözler 30 Temmuz'da!
Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer almak için 5-12 Ağustos tarihlerinde ön eleme oynayacak Trabzonspor'un, kadrosunu bildirmek için 30 Temmuz'a kadar süresi bulunuyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçı ve lig maçları için TFF Riva Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. 5-12 Ağustos'da UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçını oynayacak olan bordo-mavililerin bu turdaki rakibi büyük bir aksilik olmazsa Norveç ekibi Molde olacak. İlk maçında Servette'yi 3-0 mağlup eden Molde ile oynaması beklenen Trabzonspor için kritik tarih ise 30 Temmuz olarak görünüyor.
Bu tarihte UEFA Konferans Ligi kadrosunu teslim edecek olan bordo-mavililerin hangi oyuncu veya oyuncuları liste dışında tutacağı ise merak konusu oldu. Kamp döneminin tam sonuna gelen kadro bildirimi öncesi Trabzonspor'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.
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