28 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Kaan Kairinen hamlesi! Transferde sona gelindi

Fırtına'dan orta saha hamlesi! Transferde sona gelindi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Transfer çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yürüten bordo-mavililer, aradığı orta sahayı ise Norveç'te buldu. Fırtına, Lillstrom'da forma giyen Kaan Kairinen transferinde sona geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Marek Hamsik, Bruno Peres, Gervinho, İsmail Köybaşı ve Koita'yı kadrosuna katan bordo-mavililer, gençlik aşısı için düğmeye bastı.

Çift yönlü bir orta saha talep eden Avcı'nın raporuna göre bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı ismi İskandinavya'da buldu.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ!

Fotomaç'ın haberine göre; Genç ve potansiyelli isimlere yönelen Fırtına, Norveç Ligi ekibi Lillestrom'de oynayan merkez orta saha Kaan Kairinen transferini bitirmeye hazırlanıyor. Merkez orta saha mevkisinde görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, ön libero ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor.

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