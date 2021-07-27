Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için çalışan Fırtına'da ean Micheal Seri, Willian Jose, Gianluca Frabotta gibi isimler gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler... (Ts haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EFECAN KARACA

Yerli transferine yönelen Trabzonspor, sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına, şimdi de Aytemiz Alanyspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.

ARTEM DOVBYK

Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Artem Dovbyk için resmi teklifte bulunacak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı yönetime fazla bir ücret ödenmemesini ifade etti.

CHEIKHOU KOUYATE

Cheikhou Kouyate için devreye giren Trabzonspor, Crystal Palace ile temasa geçti. İngiliz ekibi ilk etapta 4,5 milyon euro bonservis talep edince transfer zora girdi. Ancak görüşmeler devam ediyor.

ALEXANDER SÖRLOTH

Bordo mavili kulübün başkanı, Sörloth konusunda RB Leipzig'in kararını beklediklerini kaydetti. Ağaoğlu "Kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmak. Onlar kararını versin biz de değerlendirmemizi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

JEAN MICHEAL SERI

İki sezon önce Galatasaray'da kiralık oynayan Jean Michael Seri Trabzonspor'un radarına girdi. Menajeri Trabzonspor ile görüşmeleri doğruladı.

WILLIAN JOSE

Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor.

GIANLUCA FRABOTTA

Trabzonspor'da sol bek transferi için gündeme yeni bir isim daha geldi. Bordo-Mavililer'in yeni sol bek adayı Juventus forması giyen Gianluca Frabotta oldu. Fırtına, genç futbolcuyu kiralamak istiyor.

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