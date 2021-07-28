28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz aldı. Yabancı oyuncu sayısına değinen Ağaoğlu, "Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edebilir düzeye getiremedikten sonra koyulan yasakların hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF genel kurulunda yabancı sınırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının Türk futboluna katkı sağlamayacağını savunan Ağaoğlu şunları söyledi:
"Yabancı oyuncu konusu konuşuldu, tartışıldı. Saatler sürecek tartışma bu. Bizim görüşümüz şu; Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edilebilir bir düzeye taşımadıktan sonra konulan sınırlamalar 1970'lerde konulan ithalat yasağından farkı yok"
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