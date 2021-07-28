28 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu açıklaması!

Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu açıklaması!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.07.2021

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz aldı. Yabancı oyuncu sayısına değinen Ağaoğlu, "Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edebilir düzeye getiremedikten sonra koyulan yasakların hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF genel kurulunda yabancı sınırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının Türk futboluna katkı sağlamayacağını savunan Ağaoğlu şunları söyledi:

"Yabancı oyuncu konusu konuşuldu, tartışıldı. Saatler sürecek tartışma bu. Bizim görüşümüz şu; Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edilebilir bir düzeye taşımadıktan sonra konulan sınırlamalar 1970'lerde konulan ithalat yasağından farkı yok"

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu açıklaması!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan santrfor girişimi! Görüşmeler başladı Fırtına'dan santrfor girişimi! Görüşmeler başladı
Fırtına'dan orta saha hamlesi! Transferde sona gelindi Fırtına'dan orta saha hamlesi! Transferde sona gelindi
Ağaoğlu'dan transfer müjdesi! Ağaoğlu'dan transfer müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör