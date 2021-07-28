Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Trabzonspor, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Fırtına transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet bölgesi için Sandro Kulenovic gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Golcü arayışlarına devam eden Trabzonspor'da bir yandan Alexander Sörloth bekleyişi devam ederken, diğer taraftan da alternatif isimler için çalışmalar sürüyor.

Sörloth için Leipzig'le temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Norveçli yıldızın alternatifini ise Hırvatistan'da buldu. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, Dinamo Zagreb'de forma giyen Sandro Kulenovic için görüşmelerde bulunuyor.

Hırvat basını da, 21 yaşında ve 1.91 boyundaki dev santrfor için Dinamo Zagreb'in 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediğini yazdı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Öte yandan oyuncunun menajeri Branko Hucika, Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. Ancak Trabzonspor'un öncelikle Dinamo Zagreb'le anlaşması gerektiğini belirtti.

Kulenovic, geçen sezon 40 resmi maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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