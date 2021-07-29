Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Willian Jose için en güçlü aday!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita, İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katmıştı. Trabzonspor'un şimdiki hedefi ise Real Sociedad'dan ayrılacağı açıklanan Brezilyalı golcü Willian Jose olduğu öğrenildi. İşte transfere dair son detaylar... (TS spor haberleri)
Yeni sezon öncesi yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo- Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi. İspanyol medyası transferin bitme noktasına geldiğini iddia etti.
6 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Real Sociedad, Willian Jose için 8 milyon Euro istiyor. Trabzonspor, bu rakamı 5-6 milyon Euro seviyelerine çekip taksitle ödemeyi talep etti. Bu transfierde favori Trabzon.
WOLVES'TE KİRALIKTI!
Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Ligi ekibi Wolverhampton'da kiralık geçiren Willian Jose'nin kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
7 GOL VE 2 ASİST
Sambacı yıldız, geçen sezon 39 maçta 7 gol attı ve 2 asiste imza attı.
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