29 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Willian Jose için en güçlü aday!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita, İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katmıştı. Trabzonspor'un şimdiki hedefi ise Real Sociedad'dan ayrılacağı açıklanan Brezilyalı golcü Willian Jose olduğu öğrenildi. İşte transfere dair son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Willian Jose için en güçlü aday!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Yeni sezon öncesi yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo- Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi. İspanyol medyası transferin bitme noktasına geldiğini iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Willian Jose için en güçlü aday!

6 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Real Sociedad, Willian Jose için 8 milyon Euro istiyor. Trabzonspor, bu rakamı 5-6 milyon Euro seviyelerine çekip taksitle ödemeyi talep etti. Bu transfierde favori Trabzon.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Willian Jose için en güçlü aday!

WOLVES'TE KİRALIKTI!

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Ligi ekibi Wolverhampton'da kiralık geçiren Willian Jose'nin kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Willian Jose için en güçlü aday!

7 GOL VE 2 ASİST

Sambacı yıldız, geçen sezon 39 maçta 7 gol attı ve 2 asiste imza attı.

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