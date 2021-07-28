Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kamp değerlendirmesinde bulunan Avcı, "Rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, enerjinin de yükseldiği bir dönem geçirdik. Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz. "2 tane transfer var yapmak istediğimiz, uygun olursa. Kulübün bütçesine, sisteme, organizasyona uygun transferlerin çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerine kullandı ." (TS spor haberleri )

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, enerjinin de yükseldiği bir dönem geçirdik. Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz."

"Hem savunma hem de hücumda beraber oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu an gidişat son derece olumlu. Eksiklerimizi hızla daha iyi hale getireceğiz."

"Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Tempolu ve coşkulu oyunu, akıllı oyunla geliştirmek istiyoruz. Bu yarışın içinde sağlıklı, grup enerjisi yüksek bir takım yaratmak istiyoruz."

"Hazırlık maçlarında dakikaları dengeli biçimde paylaştık. Bu maçların olumlu ve olumsuz taraflarını görüp bunun üzerinden nasıl planlar yapmak gerektiğini inceledik. Düşüncemiz, beraber oynayan bir takım yaratabilmek. Şu an gidişat son derece olumlu."

"2 tane transfer var yapmak istediğimiz, uygun olursa. Kulübün bütçesine, sisteme, organizasyona uygun transferlerin çalışmalarını yapıyoruz. Bugün bu şekilde yola çıkabiliriz ama daha fazla kalite, daha fazla rekabet için çalışıyoruz."

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