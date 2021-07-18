18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oluyor!

G.Saray Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi 19 Temmuz'da yapılacak. Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi elemesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te gerçekleşecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.

Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

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