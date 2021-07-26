26 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Alexander Sörloth açıklaması

Ağaoğlu'dan Sörloth açıklaması! Leipzig'in kararı...
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu forvet transferine dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmak. Onlar kararını versin biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un forvet listesinde ilk sıradaki isim hiç değişmiyor: Alexander Sörloth... Fotomaç'ın haberine göre Fırtına başka oyuncularla temas kursa da camianın gönlünde Norveçli yıldız var. Başkan Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bordo mavili kulübün başkanı, Sörloth konusunda RB Leipzig'in kararını beklediklerini kaydetti. Ağaoğlu "Kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmak. Onlar kararını versin biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi. Bu arada bordo-mavili kulüp Alman kulübündeki kaderi hazırlık maçları sonrasında belli olacak oyuncu için verilecek kararın ardından, teklif yapılacağı bilgisini de Leipzig kulübü yetkililerine iletti.

Fırtına bu hafta resmi teklif yapacak! haberin devamı

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