Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi forvet hamlesi için arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Artem Dovbyk için resmi teklifte bulunacak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı yönetime fazla bir ücret ödenmemesini ifade etti. (TS spor haberleri)