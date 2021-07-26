Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Artem Dovbyk için teklif sunacak!

GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR



SüperLig'de şampiyonluk iddiasıyla kadro kurmayı sürdüren Trabzonspor, Artem Dovbyk'i istiyor ancak ciddi de rakipleri var. Ukrayna'nın mali yönden güçlü temsilcileri Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev de 25 yaşındaki oyuncunun peşinde.Fotomaç'ın haberine göre Bu sebeple Dovbyk'in bonservis bedeli hala Karadeniz ekibinin düşündüğü rakamın üzerinde seyrediyor. Mali disiplinden çıkmak istemeyen Trabzonspor son ana kadar rakamların kendi seviyesine inmesini bekleyecek.

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