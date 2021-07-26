Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Artem Dovbyk için teklif sunacak!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi forvet hamlesi için arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Artem Dovbyk için resmi teklifte bulunacak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı yönetime fazla bir ücret ödenmemesini ifade etti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisi bir yandan RB Leipzig ve Alexander Sörloth'un vereceği kararı beklerken diğer taraftan Dnipro'nun golcüsü Artem Dovbyk için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi sonrasında geçtiğimiz hafta Dnipro'ya 'ilgi kağıdı' gönderilmişti. Ukraynalı forvet için bordo-mavili takım bu hafta resmi teklifini de sunmaya hazırlanıyor. Fazla yüksek bir rakam önerilmeyecek.
GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR
SüperLig'de şampiyonluk iddiasıyla kadro kurmayı sürdüren Trabzonspor, Artem Dovbyk'i istiyor ancak ciddi de rakipleri var. Ukrayna'nın mali yönden güçlü temsilcileri Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev de 25 yaşındaki oyuncunun peşinde.Fotomaç'ın haberine göre Bu sebeple Dovbyk'in bonservis bedeli hala Karadeniz ekibinin düşündüğü rakamın üzerinde seyrediyor. Mali disiplinden çıkmak istemeyen Trabzonspor son ana kadar rakamların kendi seviyesine inmesini bekleyecek.
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