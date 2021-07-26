Sezon biterken Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrası bir Avrupa devine transfer olması bekleniyordu. Fotomaç'ın haberine göre 25 yaşındaki eldiven Türkiye'nin kötü performansına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda etkili bir oyun sergiledi. Ancak Trabzonspor'a hala elle tutulur bir teklif gelmedi. Uğurcan'ı isteyen takımlardan Monaco ve Tottenham kısa süre içinde kalecilerini buldular.