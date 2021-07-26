Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı! O rakamın altına satılmayacak
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için flaş bir detay ortaya çıktı. Bordo-mavililer 25 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeme kararı aldı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Sezon biterken Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrası bir Avrupa devine transfer olması bekleniyordu. Fotomaç'ın haberine göre 25 yaşındaki eldiven Türkiye'nin kötü performansına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda etkili bir oyun sergiledi. Ancak Trabzonspor'a hala elle tutulur bir teklif gelmedi. Uğurcan'ı isteyen takımlardan Monaco ve Tottenham kısa süre içinde kalecilerini buldular.
Sezonun başlamasına kısa süre kala Karadeniz temsilcisinde yönetim "Ne olursa olsun düşük teklifleri kabul edemeyiz. 20 milyon bandı görülmeden Uğurcan'ı elden çıkarmayız" düşüncesinde. Her geçen gün Uğurcan'ın kulüpte kalma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.
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