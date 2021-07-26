26 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a Genoa talip oldu

Ekuban'a İtalyan kancası! İşte sunulan teklif
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansı ile İtalyan takımı Genoa'nın dikkatini çeken Caleb Ekuban için 2 milyon euroluk teklif geldi. Bordo-mavililer ise 7 milyon euro talep etti ve beklemeye geçti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da Caleb Ekuban belirsizliği sürüyor. Vergi sorunları nedeniyle kampa geç gelen Ganalı yıldız kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Genoa, 27 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Bordo- mavili kulübün beklentisi ise 7 milyon euro. Pazarlıklar sürüyor. Yönetim, kontrat senesine giren Ekuban'ın bonservissiz ayrılmaması için bu yıl işin tamamlanmasını bekliyor. Hedeflerin Genoa'nın önerdiği rakamın en az 2 katını almak.
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