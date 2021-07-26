Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçı sonrası bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'le ilgili de konuştu. İşte o sözler... (Trabzonspor haberleri)

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti ve şunları söyledi:



"4. hazırlık maçı. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Dakikaları süreleri yayarak oyuncularımızı kullanıyoruz. Her seferinde üzerine koyan bir takım var. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli. Trabzonspor'un genetiğinde zaten bu var. İyi bir takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Heyecanımız, enerjimiz yüksek."



"DOKTORLA KONUŞTUM, SORUN YOK"



Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında da bilgi veren Avcı "Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli. Bizim takımımız ve Milli Takım'ımız için çok önemli bir isim. Doktordan dizinde ve çapraz bağlarında sorun olmadığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde net bir sonuç ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

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