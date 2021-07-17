17 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Fransız devi Lyon Uğurcan Çakır'a teklif yaptı! Trabzonspor iki katını istedi

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, uzun süredir Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Milli file bekçisine bir çok teklif gelmesine karşın bordo mavililer henüz istediği rakama çıkmayan bu teklifleri geri çevirdi. Uğurcan'a son olara Lyon talip oldu. Trabzonspor Fransız devinin teklifini yetersiz buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fransız devi Lyon Uğurcan Çakır'a teklif yaptı! Trabzonspor iki katını istedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Karadeniz devinin satışından önemli gelir beklediği Uğurcan Çakır için kulübe teklifler geliyor. Fotomaç'ın haberine göre; son olarak Lyon, 10 milyon euro'luk bir teklifle bordo-mavili ekibin kapısını çaldı. Ancak Trabzonspor bu rakamı çok düşük buldu. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Fransız devi Lyon Uğurcan Çakır'a teklif yaptı! Trabzonspor iki katını istedi

Sağıroğlu "Türkiye'nin en değerli kalecilerinden birini bu paraya vermemiz mümkün değil. Beklentilerimiz çok daha yüksek" dedi. Sağıroğlu alt yapıya büyük önem verdiklerini, buradan yetiştirdikleri oyunculardan hem başarılar hem de gelir beklediklerini kaydetti.

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