Son dakika transfer haberi: Fransız devi Lyon Uğurcan Çakır'a teklif yaptı! Trabzonspor iki katını istedi

Karadeniz devinin satışından önemli gelir beklediği Uğurcan Çakır için kulübe teklifler geliyor. Fotomaç'ın haberine göre; son olarak Lyon, 10 milyon euro'luk bir teklifle bordo-mavili ekibin kapısını çaldı. Ancak Trabzonspor bu rakamı çok düşük buldu. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.