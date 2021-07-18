18 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Bakasetas hız kesmiyor

Bakasetas hız kesmiyor
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spn dakika spor haberleri: Fırtına'nın Yunan yıldızı Anastosios Bakasetas izin günlerini boş geçirmedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Sosyal medyadaki görüntüler taraftarı mest etti. (TS spor haberi)

Fırtına'nın Yunan yıldızı Anastosios Bakasetas izin günlerini boş geçirmedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Sosyal medyadaki görüntüler taraftarı mest etti. Taraftarlar, Bakasetas'ın kulübe aidiyetinin bu kadar yüksek olmasından memnun.

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