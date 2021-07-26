Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti. İşte maçın ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.
Bordo mavililer, İstanbul temsilcisini 2-1 mağlup etti.
Maçta ilk gol 7. dakikada Umut Bozok ile geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Fırtına'da, 23. dakikada Anthony Nwakaeme sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, 23. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Fırtına'nın yeni yıldızı Gervinho sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve bordo mavililer, Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
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