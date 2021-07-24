Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Başakşehir maçı 11'i belli oldu
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesi birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor 3. hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fade Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçını 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'e karşı yapacak. Büyük heyecan A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı
Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet
YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!
Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor. Başakşehir'de ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimlerin performansı merak ediliyor.
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