Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak! Büyük heyecan A Spor'da...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir kozlarını paylaşacak. Sezon öncesi en ciddi hazırlık maçına çıkan iki ekipte yeni transferler merak ediliyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fade Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçını 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'e karşı yapacak. Büyük heyecan A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor. Başakşehir'de ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimlerin performansı merak ediliyor.

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