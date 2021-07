Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı için imza töreni düzenlendi. Köybaşı, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Trabzonspor'da olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Trabzonspor'un kuruluş yılı olması açısından 1.967 forma almayı istiyorum. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, yeni transferlerinden İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi.

İsmail Köybaşı, Trabzonspor'da şampiyon olmak istediğini belirtirken, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Uyumun ve aile olmanın başarıyı getireceğine inanıyorum. Burada olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli olduğum dönemde hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak da hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Çok önemli bir ailenin parçası oldun, gelen her oyuncu bunu çok açık ve net ifade ediyor. Trabzonspor ailesi büyük bir camia, aile olarak büyük bir aileyiz. Bizi diğer kulüplerden farklı kılan pek çok özelliğimiz var, en önemlilerinden biri de aile olmamız. Bu kulübün formasını sırtına geçiren her oyuncu bizim için çok çok önemli. Bizim taraftarımız sabırsızdır, her zaman şampiyonluğu isterler, bugün değil dün isterler. Bu doğrultuda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum İsmail'in. Her zaman bütün oyuncularımızın yanındayız." dedi.



FORMA İSTEĞİNE ANLAMLI YANIT

Trabzonspor'da geleneksel hale gelen yeni transferlerin forma satın alma ritüeli de sürerken Ağaoğlu, "TFF'nin koyduğu yerli oyuncu avantajını yaşıyorsun. Daha önce yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım ben, yerli oyuncu statüsünde olduğun için ben 1500 forma diyorum." dedi ve İsmail Köybaşı kulübün 54. kuruluş yıldönümü şerefine 1967 forma satın almak istediğini ifade etti.

