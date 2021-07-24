Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı imzayı attı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı için imza töreni düzenlendi. Köybaşı, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Trabzonspor'da olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Trabzonspor'un kuruluş yılı olması açısından 1.967 forma almayı istiyorum. (TS spor haberleri)

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