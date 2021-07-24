24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a Genoa'dan teklif!

Ekuban'a 4 yıllık teklif! Yeni adresi...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un kamp çalışmalarına katılmayan ve yolların ayrılması beklenen Caleb Ekuban'ın yeni adresi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Ganalı yıldıza İtalya Serie A ekibi Genoa'nın talip olduğu ve 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'a teklif geldi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre Serie A temsilcisi Genoa, tecrübeli golcü için Fırtına'ya 2.2 milyon euro oyuncuya da 2025 yılına kadar sürecek bir kontrat önerdi. Genoa'nın, bu transfer için bordo-mavili takımla görüşmelere başladığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a 2019 yazında İngiliz ekibi Leeds United'dan transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Ganalı yıldız, bordo-mavili formayla geride bıraktığımız sezon çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol atarken 4 de asist yaptı. Ekuban'ın Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Cheikhou Kouyate için Crystal Palace teklifte bulundu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan golcü bombası! Transferde Ekuban detayı Fırtına'dan golcü bombası! Transferde Ekuban detayı
Kıran kırana Sörloth pazarlığı! F.Bahçe ve Trabzon... Kıran kırana Sörloth pazarlığı! F.Bahçe ve Trabzon...
Fırtına Dorukhan için masada! Fırtına Dorukhan için masada!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör