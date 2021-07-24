Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a Genoa'dan teklif!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un kamp çalışmalarına katılmayan ve yolların ayrılması beklenen Caleb Ekuban'ın yeni adresi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Ganalı yıldıza İtalya Serie A ekibi Genoa'nın talip olduğu ve 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'a teklif geldi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre Serie A temsilcisi Genoa, tecrübeli golcü için Fırtına'ya 2.2 milyon euro oyuncuya da 2025 yılına kadar sürecek bir kontrat önerdi. Genoa'nın, bu transfer için bordo-mavili takımla görüşmelere başladığı ifade edildi.
27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a 2019 yazında İngiliz ekibi Leeds United'dan transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Ganalı yıldız, bordo-mavili formayla geride bıraktığımız sezon çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol atarken 4 de asist yaptı. Ekuban'ın Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
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