24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 0-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor'dan golsüz prova!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarıı sürdüren Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaştı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Riva'daki ilk 2 hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3, Bandıramspor'u da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, böylece ilk kez takıldı.

HAMSIK İLK MAÇINA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor'un yıldız transferi Slovak orta saha Marek Hamsik, bordo mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'le oynadığı hazırlık maçının 60. dakikasında oyuna dahil olan Hamsik taraftarların alkışları eşliğinde sahaya girdi.

Trabzonspor'da Marek Hamsik ilk kez sahaya çıktı!

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