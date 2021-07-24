Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth olmazsa asıl hedef Batshuayi!

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gözler santrfor mevkisine çevrilmiş durumda. Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren Fırtına'nın, alternatif isimler için girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavililerin, Sörloth olmazsa asıl hedefinin Chelsea’nin yıldızı Batshuayi olduğu belirtildi.

Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, Cornelius ile birlikte Chelsea'nin yıldızı Batshuayi için de temasları yoğunlaştırdı. Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Sörloth için Fenerbahçe ile birlikte Mainz takımı devreye girerken, Trabzonspor bu transferde öncelik hakkını da kullanarak işi bitirmeye kararlı.

Yönetim içerisinde Sörloth'un artık beklenmemesi yönünde baskı yapılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onayı ile "Sonuna kadar bekleyeceğiz. Ayrılırsa 'önceliğim Trabzonspor' diyen birini bekleriz. Olmazsa alternatifleri hazır" diyerek önerileri geri çevirdi. Ağaoğlu, golcü transferinde Sörloth için her gün hem kulübü hem de oyuncu ve menajeri ile görüştüğü öğrenilirken, her şeye rağmen alternatif için de temaslarını sürdürüyor.



SÖRLOTH OLMAZSA HEDEF BATSHUAYI!

Trabzonspor, Sörloth olmazsa asıl hedefinde Chelsea'nin yıldızı Batshuayi olduğu, bu oyuncuyu satış opsiyonlu kiralamak istediği belirtildi. Golcü transferini Avrupa maçı öncesi bitirmek amacında olan Trabzonspor, Sörloth'un durumuna göre hareket edecek. Bordo-mavililerin gündemine gelen Dnipro'nun Ukranyalı hücum oyuncusu Artem Dovbyk için Ekuban'ın durumunun beklendiği ifade edildi. Kanatlarda, forvet arkasında da görev yapan golcü oyuncu Dovbyk için Ekuban'a 4-5 milyon euroluk teklif gelir ve satılırsa transferi için harekete geçilecek.

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