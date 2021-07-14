Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'un, menajerler vasıtasıyla bordo-mavili takıma önerildiği belirtildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahanın, menajerler aracılığıyla Fırtına'ya önerildiği iddia edildi. Kendisine henüz kulüp bulamayan milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile tekrar çıkış yakalayabileceğini düşündüğü belirtildi.

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