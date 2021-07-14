Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! En iyi teklif...
Trabzonspor'da sol bek arayışı sürüyor. Dalbert'in İtalya'da kalmak istemesi üzerine rota yeniden Ezgjan Alioski'ye kaydı. Fırtına, Makedon oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Bordo mavililerin, 27 yaşındaki futbolcuya en iyi teklifi sunan takım konumunda olması elini güçlendiriyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da sol bek konusunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da İsmail Köybaşı'dan Dalbert'e kadar geniş bir yelpazede oyuncu aranıyordu.
EN İYİ TEKLİFİ VERDİ
Fotomaç'ta yer alana habere göre, Leeds United'tan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen Ezgjan Alioski transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren durum en iyi teklifi vermiş olması. Makedon sol beke Roma'dan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den WBA'ya kadar birçok takım teklif götürdü.
Trabzonspor bonuslarla birlikte 2.1 milyon euro ile bu öneriler arasında başı çekiyor. Karadeniz temsilcisi Dalbert transferinin zora girmesiyle beraber Ezgjan Alioski'ye olan ilgisini daha da artırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası