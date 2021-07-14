EN İYİ TEKLİFİ VERDİ



Fotomaç'ta yer alana habere göre, Leeds United'tan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen Ezgjan Alioski transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren durum en iyi teklifi vermiş olması. Makedon sol beke Roma'dan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den WBA'ya kadar birçok takım teklif götürdü.