14 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! En iyi teklif...

Trabzonspor'da sol bek arayışı sürüyor. Dalbert'in İtalya'da kalmak istemesi üzerine rota yeniden Ezgjan Alioski'ye kaydı. Fırtına, Makedon oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Bordo mavililerin, 27 yaşındaki futbolcuya en iyi teklifi sunan takım konumunda olması elini güçlendiriyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! En iyi teklif...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da sol bek konusunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da İsmail Köybaşı'dan Dalbert'e kadar geniş bir yelpazede oyuncu aranıyordu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! En iyi teklif...

Son günlerde İtalya basını, Dalbert'in Karadeniz ekibiyle imzaya yakın olduğunu yazıyordu ancak 27 yaşındaki futbolcunun son anda çark ettiği kaydedildi. Cagliari'den teklif alınca Dalbert, İtalya'da kalmak istediğini belirtti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! En iyi teklif...

EN İYİ TEKLİFİ VERDİ

Fotomaç'ta yer alana habere göre, Leeds United'tan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen Ezgjan Alioski transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren durum en iyi teklifi vermiş olması. Makedon sol beke Roma'dan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den WBA'ya kadar birçok takım teklif götürdü.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! En iyi teklif...

Trabzonspor bonuslarla birlikte 2.1 milyon euro ile bu öneriler arasında başı çekiyor. Karadeniz temsilcisi Dalbert transferinin zora girmesiyle beraber Ezgjan Alioski'ye olan ilgisini daha da artırdı.

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