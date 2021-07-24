KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Sabah'ın haberine göre; Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi.