Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Alexander Sörloth yarışı devam ediyor!
2019-20 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olan ve ardından Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth Alman kulübünde bekleneni veremedi. Takımdan ayrılması gündemde olan Norveçli yıldız için eski takımı Trabzonspor ile beraber Fenerbahçe'de harekete geçti. İki devin yarışta olduğu yıldız için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB TS haberleri)
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan bordo-mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Euro garanti para önerirken sarı-lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Euro'ya yükseltti.
KESENİN AĞZINI AÇTILAR
Sabah'ın haberine göre; Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Trabzonspor, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ayrıca sonraki satışından alacağı yüzde 10'luk payından da vazgeçti. Fenerbahçe ise Leipzig'e 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, zorunlu satınla opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.
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