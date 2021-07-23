Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Cheikhou Kouyate için Crystal Palace teklifte bulundu. Bordo-mavililer daha önce Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Koita ve İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattı. (TS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Transfer dönemine şov yaparak başlayan Fırtına, Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Koita ve İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katmıştı.

Orta saha arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Cheikhou Kouyate için Crystal Palace'a resmi teklif sundu.





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