23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'u şaşırtan talep!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da forvet arayışları sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde gündemde olan Cornelius'un talebi şok etkisi yarattı. Danimarkalı forvet, Trabzonspor'dan imza parası talep etti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre eski yıldızı Alexander Sörloth için beklemede olan Karadeniz Fırtınası bir yandan da diğer adaylarla masaya oturuyor. Parma'nın sözleşmesi devam eden yıldızı Cornelius'un isteği ise şaşırttı. Danimarkalı golcü sözleşmesi devam etmesine rağmen Bordo- Mavililer'den imza parası istedi. Trabzonspor Yönetimi bu isteği anında reddetti.
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