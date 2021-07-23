Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda gündeme Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya Dokrukhan Toköz geldi. Tecrübeli hoca Dorukhan ile görüşülmesini talep etti. (TS spor haberleri)