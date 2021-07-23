Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Alexander Sörloth'ta önceli Trabzonspor'da!
2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, sezonun sona ermesinin ardından Leipzig'in yolunu tutmuştu. Alman ekibinde beklenen çıkışı yakalayamayan Norveçli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de radarında olan yıldız oyuncu için öncelik Trabzonspor'da. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita'nın ardından 5. transferini İsmail Köybaşı ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, taraftarların en çok merak ettiği konu ise Sörloth'ün gelip gelmeyeceği. 1.5 aydan fazla süredir Norveçli forvetin durumunu bekleyen yönetim, artık son virajda. Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig'in kesin kararı için pusuda olan Trabzonspor, ağustos ayının başında somut görüşmelere başlamayı planlıyor.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Alman basını da Sörloth'un takımda kalma ihtimalinin olmadığını yazıyor. 5 Temmuz'dan bu yana Leipzig'in kampında bulunan Sörloth, kendini gösteremedi. Hazırlık maçlarında da beklentilerin altında kalan Kuzey'in Kralı, maaş maliyeti nedeniyle gönderilecek. Alman medyası, transferde en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazarken, Fenerbahçe'nin de Sörloth için devreye girdiği belirtildi.
SÖZLEŞMEDE MADDE VAR
Ancak sözleşme gereği, Fırtına'nın bu transferde öncelik hakkı var. Yani Leipzig, oyuncuyu satmaya veya kiralamaya karar verirse, ilk olarak Trabzonspor'a soracak. Karadeniz devi, Sörloth'ün 3 milyon euro'nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya da hazır. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmeleri bizzat yürütüyor.
33 GOL
Trabzonspor'da çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans gösteren Sörloth, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transfer dönemindeki en büyük hedefi...
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