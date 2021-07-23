SÖZLEŞMEDE MADDE VAR

Ancak sözleşme gereği, Fırtına'nın bu transferde öncelik hakkı var. Yani Leipzig, oyuncuyu satmaya veya kiralamaya karar verirse, ilk olarak Trabzonspor'a soracak. Karadeniz devi, Sörloth'ün 3 milyon euro'nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya da hazır. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmeleri bizzat yürütüyor.