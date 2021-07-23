23 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Mert Çetin transferinde kötü haber!

Trabzonspor'a Mert Çetin'den kötü haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler stoper takviyesine çevrildi. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan Mert Çetin için kulübü Hellas Verona'dan kötü haber geldi. İtalyanlar milli futbolcuyu bu sezon kadroda tutmak istediklerini Trabzonspor'a iletti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un 'un kiralamak istediği 24 yaşındaki stoper Mert Çetin için İtalyan kulübü Hellas Verona'nın vereceği karar bekleniyordu. Fotomaç'ın haberine göre milli oyuncuyu Roma'dan iki yıllığına kiralayan Verona'nın Çetin'in kamp performansından memnun kaldığı belirtildi. Bordo-mavili takım, stoper için farklı isim arayışlarına girdi.

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