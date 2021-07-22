Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Enis Destan için devrede! İşte yapılan teklif
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle en çok konuşulan isimlerden biri olan Trabzonspor'da oyuncu arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yabancı kuralı sonrası genç ve yetenekli Türk oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için teklifini yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da son sürat sürüyor. Fırtına, forvete yıldız transferini kovalarken geleceğe yatırım için de Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan için bir kez daha devreye girdi. Fanatik'in haberine göre; Club Brugge'un kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiği oyuncunun transferine Bordo-Mavililer de dahil oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun vade için önemli bir potansiyel olarak gördüğü 18 yaşındaki yıldız adayının takıma kazandırılması adına Trabzonspor'un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.
BU HAFTA BELLİ OLACAK
Bu sezon Oğulcan Ülgün ve Metehan Mimaroğlu'nu satıp kasasına 7.5 milyon TL bonservis koyan İzmir ekibi, Enis Destan için 2 milyon Euro fiyat biçmişti. Bu rakam üzerinden Belçika ekibiyle pazarlık halinde olan Altınordu, Trabzonspor'a bu hafta içinde kesin yanıtını verecek.
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