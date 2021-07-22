22 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Edgar kararı!

Fırtına'dan o isimlerin transferine veto!
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bordo-mavililer başarılı futbolcular Vitor Hugo ve Edgar için gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un birçok futbolcusuna teklifler geliyor. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısını bir kez daha yaptı. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Özellikle iki fubolcunun performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun etmiş durumda.
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