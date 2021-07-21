Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer dönemini hareketli geçiren ve yaptığı yıldız transferle adından söz ettiren bordo mavililer, yeni sezonda şampiyonluğun favori takımlarından biri konumuna geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise yeni transferleri de içine dahil ettiği bir oyun planı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı da gelecek sezonki oyun planını oyunculara adapte etmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon birçok takımın kullandığı 4-2- 3-1'lik sistemden farklı olarak ofansif orta sahalı oyun planından vazgeçecek tecrübeli hoca, 4-1-2-2-1 üzerinde duruyor. Oyunun hakimi olma ve pas trafiği yönlendirme planlarına ağırlık veren Avcı, savunmadan oyun kurma, bireysel yetenekleri kullanmada serbestlik, takım dayanışması ve özellikle de takım halinde savunma gibi konulara ağırlık veriyor.

TOPU KAYBEDEN GERİ KOŞACAK



Son yapılan antrenmanda da sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı: "Topa sahip olacağız, onu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon almanız gerekiyor. Topu kaybedersen geriye koşmak zorundasın. Çünkü bunu yaparsan hem arkadaşına zaman kazandırırsın hem de takım savunmasını sağlarsın. Hem savunmadan hücuma hem de hücumdan savunmaya topun değerini bilelim. Saha dağılımı ve pas iadeleri çok önemli."

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