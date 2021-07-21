Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı yeni taktiği üzerine çalışıyor! "Oyunun hakimi olacağız"
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer dönemini hareketli geçiren ve yaptığı yıldız transferle adından söz ettiren bordo mavililer, yeni sezonda şampiyonluğun favori takımlarından biri konumuna geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise yeni transferleri de içine dahil ettiği bir oyun planı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı da gelecek sezonki oyun planını oyunculara adapte etmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon birçok takımın kullandığı 4-2- 3-1'lik sistemden farklı olarak ofansif orta sahalı oyun planından vazgeçecek tecrübeli hoca, 4-1-2-2-1 üzerinde duruyor. Oyunun hakimi olma ve pas trafiği yönlendirme planlarına ağırlık veren Avcı, savunmadan oyun kurma, bireysel yetenekleri kullanmada serbestlik, takım dayanışması ve özellikle de takım halinde savunma gibi konulara ağırlık veriyor.
TOPU KAYBEDEN GERİ KOŞACAK
Son yapılan antrenmanda da sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı: "Topa sahip olacağız, onu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon almanız gerekiyor. Topu kaybedersen geriye koşmak zorundasın. Çünkü bunu yaparsan hem arkadaşına zaman kazandırırsın hem de takım savunmasını sağlarsın. Hem savunmadan hücuma hem de hücumdan savunmaya topun değerini bilelim. Saha dağılımı ve pas iadeleri çok önemli."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası